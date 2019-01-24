الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية في مقر مجلس الشورى بالرياض برئاسة عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة اجتماعاً مع سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.وفي مستهل الاجتماع أشاد الربيعة بمستوى التطور في العلاقات الثنائية بين المملكة والهند في شتى المجالات الاقتصادية والبرلمانية, مؤكداً أهمية تبادل الزيارات للرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين.من جانبه نوه السفير الهندي بالعلاقات الثنائية بين المملكة والهند, داعياً إلى المزيد من التعاون في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند في شتى المجالات وسبل تعزيزها.وأكد الجانبان أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة في البلدين لما لهما من دور في استكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.حضر الاجتماع نائب رئيس البعثة الهندية الدكتور سهيل إعجاز خان.// انتهى //12:51ت م0065