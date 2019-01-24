الأحساء 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسيشهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويّا التمر أحلى 2019"، الذي تنظمه الأمانة بالتعاون مع غرفة الأحساء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المقام في مركز المعارض الدولية، إقبالاً متزايداً وسط توقعات بارتفاع معدل قاصديه خلال الأيام القادمة من داخل الأحساء وخارجها.وأوضح المختص في إنتاج التمور علي الخليفة، أن منتج "سكر التمر السائل" المُستحدث هذا العام، يقدم لأول مرة في المهرجان للزائرين كمنتج جديد يضاف لأصناف أخرى تصنع من التمور التحويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في (مركز النخيل والتمور بالإحساء)، مبيناً أن نسبة الجلكوز في المنتج المستخلص من التمر بنسبة 100% تبلغ (5%) فقط من إجمالي نسبة السكر،ويعد بديل عن السكر الأبيض، ويمتاز بسعرات حرارية قليلة.// انتهى //12:56ت م0066