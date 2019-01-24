الباحة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة الباحة أمس، دورة تدريبية للأئمة والخطباء والدعاة بعنوان: "فقه الانتماء والمواطنة"، في مدينة الباحة.وتضمنت الدورة عدة محاور منها: واجبات الخطباء والأئمة تجاه تعزيز الانتماء والمواطنة، وتأصيل الانتماء والمواطنة ومقتضياته.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية التي أطلقها معهد الأئمة والخطباء، ويستهدف أكثر من 400 متدرب، يمثلون منسوبي المساجد والدعاة، في عدد من المهارات، كما يحظى بمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الأمن الفكري.// انتهى //12:57ت م0067