الرباط 18 جمادى الاولى 1440 ه موافق 24 يناير 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بجهود المغرب في مجال مكافحة الارهاب، مبرزة في هذا الصدد تمكن المصالح الأمنية من اعتقال 13 عنصرا موالين لتنظيم داعش الاهابي في أربع مدن مغربية، انخرطوا للدعاية للتنظيم الارهابي وسعوا لتنفيذ عمليات ارهابية بالمغرب.و ركزت اهتمامها على مصادقة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل أمس، على اتفاق الصيد البحري الجديد مع المغرب، مما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ الشهر المقبل.وفي الشأن الليبي، تابعت الصحف الخلافات بين فرنسا و ايطاليا بشأن الأزمة في هذا البلد، و بالخصوص بشأن النفط ، مشيرة في هذا الصدد إلى الانتقادات الايطالية لباريس ولمصالحها في قطاع الطاقة.وعرجت على مستجدات الأزمة اليمنية، مبرزة مواصلة المبعوث الأممي مارتن غريفيث مشاوراته بصنعاء مع الميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من أجل انقاذ اتفاق السويد، و تمهيد الطريق أمام مهام البعثة الأممية التي ستصل إلى مدينة الحديدة.وتناولت القمة الروسية التركية، التي انعقدت بموسكو أمس ،لبحث تطورات الوضع في سوريا ،وخاصة بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك.وتطرقت الصحف إلى أزمة الاغلاق الحكومي المستمرة بالولايات المتحدة،بسبب الخلافات بين الرئيس الامريكي والنواب الديمقراطيين.كما تناولت الصحف مجمل القضايا الاقتصادية الكبرى المطروحة على المنتدى الاقتصادي بدافوس السويسرية.// انتهى //12:59ت م0069