نجران 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة شرورة بمنطقة نجران أمس، ورشة عمل لمناقشة العمل بالمشاريع التعليمية، بحضور مدير التعليم بالمحافظة فهد بن صالح عقالا، وذلك بمقر الإدارة.وناقشت الورشة آلية تحسين نواتج التعلم، ومعالجة فاقد التعلم، والتطوير المهني للكوادر التعليمية والإشرافية، وتحسين أداء الطلاب في الاختبارات الدولية والاختبارات الوطنية، إلى جانب تدريب المعلمين والطلاب على تلك الاختبارات والتركيز على الأداء التعليمي في الزيارات الإشرافية.كما تناولت الورشة سبل تعزيز جاذبية التعليم المهني والتقني، وتقديم الرعاية والدعم لبرامج الموهوبين، وبناء برامج تدريبية تساعد على تحسين نواتج التعلم.// انتهى //13:00ت م0070