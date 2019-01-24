تبوك 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأرجري بالمختبر البيئي الرئيسي والمتنقل في أمانة منطقة تبوك خلال الشهر الماضي، فحص 1950 عينة من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك وزيوت القلي .وأفاد مدير المختبر البيئي بالأمانة الدكتور ياسر الحويطي أنه تم سحب 178عينة من الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي وفحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات نتج عنها اتلاف (2000) كيلو جرام من الخضروات الملوثة ببقايا المبيدات الحشرية بالإضافة للقيام بجولات ميدانيه تضمنت 390 زيارة ميدانية لعدد من المطاعم والبوفيهات جمع خلالها 1744 عينة تنوعت ما بين اللحوم وزيوت القلي وبعض المواد الأولية التي تستخدم في تحضير الأطعمة.وأفاد أن نتائج الاختبارات أظهرت عدم تطابق 132عينة نتج على إثرها إتلاف200 كيلو جرام من الأطعمة وما يزيد عن 120 لتراً من زيوت القلي غير الصالحة للاستخدام.// انتهى //13:05ت م0071