الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير النقل والتنمية العمرانية في جمهورية السودان حاتم السر علي.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:10ت م0073