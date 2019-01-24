القاهرة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأكد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لنكيفيشيوس، أهمية القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية أواخر الشهل المقبل، مشيرا إلى أنها ستناقش عدة قضايا من بينها الهجرة ومكافحة الإرهاب مما يفتح المجال للحوار على مستويات أخرى.وأعرب "لنكيفيشيوس" في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن أمله في أن تخرج القمة بنتائج إيجابية.وبشأن موقف بلاده من تطورات القضية الفلسطينية، أكد لنكيفيشيوس، إلتزام بلاده بحل الدولتين، وأنها لن تقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتحاول تسهيل الحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل في ضوء علاقتها الطيبة مع كلا الطرفين.وأشار إلى أن هناك جموداً حالياً حول حل الدولتين نظراً للانقسامات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية وبين الفلسطينيين أنفسهم وهذا ينطبق أيضا على المجتمع الدولي الذي يشهد انقساما حول هذه القضية.وقال وزير خارجية ليتوانيا: " نتبنى موقفاً متوازناً ولا ندعم طرفاً على حساب الآخر وننتظر خطة السلام الأمريكية التي أُعلِن تأجيل طرحها ".وعن الوضع في سوريا، أكد وزير خارجية ليتوانيا أن الوضع في سوريا ما زال هشاً وأنها تشكل أحد أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، معربًا عن أمله في أن تخرج القمة العربية الأوروبية المقبلة باتفاق حول كيفية التعامل مع الوضع في سوريا.وشدد على ضرورة إيجاد الأسباب الجذرية لحل الأزمة السورية، لافتًا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين.وعن الوضع في ليبيا قال وزير خارجية ليتوانيا: " نحتاج إلى تضامن وتماسك داخلي في ليبيا، التي تعد بلداً مصدراً للاجئين "، مطالبًا بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة الليبية بهدف التصدي للإرهاب وعدم تمكين المنظمات الإرهابية.// انتهى //13:21ت م0075