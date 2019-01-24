الجبيل الصناعية 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأبرمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الجامعية أمس، مذكرة تفاهم مع كليات القصيم الأهلية، ضمن خططها الحثيثة وسعيها المتواصل لتحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية، وذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية التي وقعها من جانب كلية الجبيل الجامعية مدير الكلية بالإنابة الدكتور صالح بن سعيد الزهراني، والمشرف العام على كليات القصيم الأهلية الأستاذ الدكتور علي بن محمد الخلف السيف من جانب الكليات، وذلك بمقر كلية الجبيل الجامعية.وتضمنت الاتفاقية فتح باب التنسيق بين الجانبين لتعزيز التعاون المتبادل في مجال ضمان الجودة والتطوير الأكاديمي والبحث العلمي، حيث تهدف الاتفاقية إلى توسيع أطر التعاون الأكاديمي والعلمي بينهما في مجالات تطوير وضمان جودة مخرجات التعليم والسعي للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية لمختلف البرامج الأكاديمية، وتوظيف التقنية الحديثة لخدمة المجتمع.وتسعى مذكرة التفاهم هذه إلى فتح آفاق للتعاون بين العاملين لدى الطرفين من خلال طرح مبادرات ومشاريع بحثية مشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات التطوير والجودة ونقل الخبرات في المجالات الأكاديمية البحثية والاستشارية ومعادلة المقررات الدراسية بين البرامج الأكاديمية، إضافةً إلى جواز تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والتعاون في تطوير وتقييم الخطط الدراسية.// انتهى//14:46ت م0133