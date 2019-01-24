أبها 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسكرم معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس، أطباء الامتياز -تخصص أسنان- الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى في لقاء كلية طب الأسنان العلمي الـ12 لأطباء وطبيبات الامتياز وفقا لتقييم اللجنة العلمية للأبحاث بالكلية.وأوضح عميد الكلية الدكتور إبراهيم بن سليمان الشهراني, أنه شارك في اللقاء العلمي 125 طبيبًا وطبيبة وقدمت خلاله 50 بحثًا من الدفعة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للأطباء والدفعة السادسة والسابعة للطبيبات, حيث حصلت الطبيبتان أسماء القرني ومنى عسيري على المركز الأول في فرع جودة البحث العلمي من شطر الطالبات، كما حصلت الطبيبات نجلاء الشهراني، وفاطمة المطيري، ومهرة عوض على المركز الثاني، وفي الفرع نفسه جاءت في المركز الثالث كل من الطبيبة أميرة بداح، وأسمهان النعمي، وعقيلة البحراني.أما في شطر الطلاب فحصل على المركز الأول في فرع جودة البحث العلمي الأطباء سالم الحارثي وسعيد أبو حاصل وخالد النهاري، وجاء في المركز الثاني بحث الطبيب غاصب آل غاصب، ونورة القحطاني، فيما حصل على المركز الثالث فيصل الأحمري، وسويلم القحطاني، كما حصل على لقب أفضل مقدم للملصق العلمي طبيب الامتياز سعيد أبو حاصل، وحصلت طبيبة الامتياز أسماء القرني على نفس اللقب أيضًا في شطر الطالبات.وفي الإطار نفسه وقعت الجامعة ممثلة في كلية طب الأسنان، مذكرة تفاهم مع "مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان", معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء السلمي.وأوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور بالجامعة الدكتور إبراهيم بن سليمان الشهراني, أن المذكرة تهدف إلى دفع وتشجيع التعاون في مجال التعليم الطبي.// انتهى //14:47ت م0134