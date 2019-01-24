سكاكا 18جمادي الأولى1440هـ الموافق 24يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عادل بن مبارك الفالح، بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للغرفة .وتمنى سمو أمير المنطقة للفالح التوفيق، لخدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص وتمثيلهم بما يليق بدورهم الاقتصادي والتنموي .فيما أعرب الفالح عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لرجال الأعمال والتوجيه .//انتهى//14:49ت م0135