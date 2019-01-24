سكاكا 18جمادي الأولى1440هـ الموافق 24يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة فيصل بن حواس الشمري .وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير فيصل بن نواف بالشمري ، منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تساهم في إنقاذ أرواح البشر ، مقدما شكره لجميع العاملين في هذا القطاع.كما استمع سموه لأنشطة الهلال الأحمر والبرامج التي ينفذها بالشراكة المجتمعية واللجان التطوعية، بالإضافة لمهام لجنة أصدقاء الهلال الأحمر والأدوار المنوطة بها، والتي تضم عدداً من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بهذا الجانب .وأعرب مدير الهلال الأحمر بالجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه .//انتهى//14:50ت م0136