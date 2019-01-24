بريدة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق24 يناير 2019 م واستزينت جدراية ملتقى "أسرار" الأول للتصوير بمنطقة القصيم الذي يقام حالياً في مركز النخلة ببريدة، بلقطات إبداعية لمختلف مصوري ومصورات المنطقة، علقت جميعها على جدارية داخل المعرض لتحتضن أفضل الصور لأكثر من 100 مصور ومصورة تم عرضها بالمجان للمصورين.وتنوعت الصور التي تم اختيارها للجدارية بملتقى "أسرار"، الذي تنظمه مجموعة "هادف" للشباب بالتعاون مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة، ما بين براءة الأطفال، وصور التراث والشعبيات، بالإضافة إلى صور الطبيعة وبعض المأكولات، وغيرها من الصور المتنوعة .وأوضح المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم أن الملتقى يهدف لخدمة المصورين والمصورات في هذا المجال، حيث تحتضن القصيم مبدعين كُثر في فنون الكاميرا، مما دعا الملتقى إلى تخصيص جدارية تعرض إبداعاتهم بشكل مجاني ليطلع جميع الزوار على الصور المقدمة.وأضاف السالم أن الشباب طاقة إيجابية، والتصوير يعد من الفنون التي تظهر إبداعاتهم، كما أنه أصبح مصدرًا للدخل للكثير منهم، داعيا الجميع للحضور والاستمتاع بزيارة المعارض المصاحبة للملتقى.// انتهى //14:51ت م0137