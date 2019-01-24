ينبع 18جمادى الأولى 1440هـ الموافق 24يناير 2019م واساختتم قسم العلاقات العامة والإعلام بتعليم ينبع ـ بنات ـ اليوم بمركز التدريب التربوي بينبع البحر، البرنامج التدريبي "الإعلام الجديد"، والذي استهدف أكثر من 53 منسقة إعلامية في مدارس البنات، بهدف توضيح مفهوم الإعلام التربوي وتفعيله في الميدان بكفاءة وفق آلية منظمة لتجويد المخرج.وأكدت مساعد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أماني الأحمدي أن البرنامج التدريبي الذي قدمته المدربة سمية الصياح ركز على أهداف الإعلام التربوي من حيث الإسهام في تحقيق سياسة التعليم عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة، والنهوض بالمستوى التربوي والفكري والحضاري والوجداني للمتلقين، وأن تكون تغطية الحدث متوازية وموضوعية لمختلف جوانب العملية التربوية والتعليمية، والطريقة المثلى في توثيق نشاطات المدارس، وكيفية التواصل مع المجتمع من خلال نشر الإخبار وتزويد الرأي العام بالمعلومات الصحيحة عن البرامج والمشروعات التعليمية والتربوية التي تحقق المسئولية الجماعية للعمل التربوي .وأشارت الصياح أن البرنامج ارتكز على عدة محاور أساسية للعمل الإعلامي في الميدان من حيث أهمية التواصل الإعلامي للمدرسة والعلاقة التكاملية بين الإعلام والتربية وكيفية تفعيل الإعلام الالكتروني في الميدان التربوي وتسخير الإعلام الجديد لإيصال الرسالة التربوية، والتعريف بمواقع التواصل الاجتماعي وطرق تفعيلها، وتسليط الضوء على الاستراتيجية الخاصة بالعمل الإعلامي في مجال التعليم.// انتهى //14:51ت م0138