الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدة مسميات فنية وإدارية للعمل في مقر المركز في مدينة الرياض.ودعا المركز الراغبين بالعمل لديه إلى ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني jobs@nccam.gov.sa اعتبارًا من يوم الأحد القادم 21/05/1440ه ولمدة أسبوع، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على المسميات من خلال زيارة موقع المركز الإلكتروني www.nccam.gov.sa .// انتهى //14:58ت م0139