الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ماجد الحكير بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة، بدعم كبير من القيادة الرشيدة.ورحب بما أعلنه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من أن الهيئة تهدف في المرحلة الجديدة لجعل المملكة من بين أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا، وبين أول عشرة وجهات على مستوى العالم.وأكد أهمية منح الفرصة للقطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها والاستفادة من الفرص المتاحة في تنظيم وإدارة الفعاليات والإسهام في تأسيس شركات متخصصة بقطاع الترفيه بدعم من الشركات الكبرى والدولة بما يحقق المستهدفات ضمن الخطط الجديدة التي أعلن عنها آل الشيخ التي ستعطي زخماً كبيراً لصناعة الترفيه بالمملكة، وتبشر بانطلاقة جديدة للأنشطة الترفيهية التي تلبي رغبات الأسر بالمملكة، وتحفز فرص العمل والتوظيف للشباب السعودي، وهو ما يخدم القطاع الترفيهي والثقافي، ويفتح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين السعوديين، ويعزز الأنشطة المساندة لها.وأشار الحكير إلى تجاوب رجال الأعمال السعوديين مع تنشيط صناعة الترفيه، التي ستتيح العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع، مؤكداً أنه يحقق نمواً متسارعاً بالمملكة.وأوضح أن الترفيه يشكل جزءاً من برنامج رؤية المملكة 2030، ويشمل العديد من الأنشطة والمجالات والفعاليات التي تستهدفها الهيئة في المرحلة المقبلة، وتتنوع من حيث المحتوى والموقع وتقام الفعاليات في مختلف مناطق المملكة.وأكد استعداد لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض للتعاون مع هيئة الترفيه، بما يحقق الأهداف المشتركة لدعم قطاعي الترفيه والسياحة، واستعداد المستثمرين السعوديين لإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه وتحقق المنافع للمجتمع.// انتهى //15:07ت م0142