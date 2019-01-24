الرياض 18 جمادى الأولى 1440 الموافق 24 يناير 2019 واس.دشَّنت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أمس الهوية الجديدة لكليتي الإدارة والأعمال والتصاميم والفنون بحضور عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة منيرة العود ووكيلات كلية التصاميم والفنون وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.وهدف تدشين الهوية الجديدة للكليتين إلى توفير معامل مهيأة بأحدث التجهيزات لطالبات الكلية في مختلف التخصصات لتنفيذ المشاريع التخصصية، والرفع من مستوى المشاريع والمخرجات بتوفير الأجهزة الحديثة لإنتاجها ودعم تحقيق رؤية 2030، حيث ارتكز مشروع تطوير هوية كلية الإدارة والأعمال على أربع مجالات وهي: تطوير البنية التحتية والتطوير الأكاديمي وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطالبات، وتضمن التطوير الأكاديمي تخصصات الكلية الخمسة وهي : المحاسبة، الاقتصاد، التسويق، المالية، والإدارة بفروعها (إدارة الموارد البشرية ، إدارة المشاريع، إدارة السياحة والفعاليات)، بالإضافة إلى برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بمساريه ( ريادة الأعمال ، و مسار المالية )، كما شمل تطوير البنية التحتية استحداث لمعمل البلومبرق للبيانات المالية، وإدارة للفراغات الخالية في الكلية بعدد من استراحات للأعضاء وأماكن انتظار للطالبات، إضافة إلى ذلك عملت الكلية على تطوير أعضاء الهيئة الأكاديمية من خلال عقد الشراكات مع مراكز بحثية محلية وعالمية.يشار إلى أن مشروع الهوية الجديدة لكلية التصاميم والفنون ارتكز على ثلاث عناصر رئيسة من أجل تحديد هوية تميزها عن أي منشأة أخرى متخصصة بهذا المجال وهي: البرنامج الدراسي، والبنية التحتية، والأشخاص المبدعين من أعضاء الهيئتين التعلمية والإدارية والطالبات.ويعد تطوير معامل الكلية جزء أساسي في الخطة لتخريج الطالبات في تخصصات تخدم سوق العمل بكفاءة عالية وبأعلى المهارات، وتشمل المعامل التي تم تطويرها ما يزيد عن (20) معملاً تخدم أقسام الكلية الخمسة وهي: قسم الفنون البصرية بمساراته الثلاثة (التصوير التشكيلي، الطباعة والنحت) وقسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية وقسم تصميم الأزياء والنسيج وقسم التصميم الداخلي وقسم تصميم المنتجات، إضافة إلى برنامج الماجستير في تصميم الأزياء والنسيج.يذكر أن كلية التصاميم والفنون افتتحت "متجر برقندي" الخاص ببيع مستلزمات الطالبات للمشاريع الفنية كما يمكن للطالبة بيع أعمالها الفنية المتميزة في هذا المتجر.//انتهى//15:08ت م0143