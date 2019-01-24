نجران 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساختتمت عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعة نجران اليوم, ورشة عمل للطالبات عن"مبادئ وأساسيات الفن التشكيلي", وذلك بمبني اللغات والترجمة شطر الطالبات.وهدفت الورشة العمل التي استمرت أربعة أيام، وبمشاركة 15 طالبة إلى تنمية مهارات الطالبات في مجال الفن التشكيلي, وتحفيز قدراتهن على الإبداع في الرسم والتعبير عن ما يجول في الذهن من أفكار علمية بواسطة الرسم التشكيلي من خلال تعريفهن بمفهوم الرسم التشكيلي, و أهم مدارسه و مميزاته وأدواته وممارسة التطبيق العملي لأهم خطوات الرسم.وأكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتورة صباح الصبحي، حرص العمادة على تنوع الأنشطة بما يخدم الطالبات خلال مسيرتهن التعليمية وينمي مهاراتهن، ويبرز مواهب الطالبات الإبداعية.// انتهى //15:08ت م0144