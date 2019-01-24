الباحة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق24 يناير 2019 م واساحتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, اليوم بتكريم الطالبات المتفوقات للعام الدراسي 1438-1439هـ, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية"بنات" نوال الدرمحي, وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم, ثم مسيرة الطالبات المتفوقات والبالغ عددهن 213 طالبة متفوقة, ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني كلمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة عبر فيها عن سعادته البالغة بهذه الصفحة المضيئة من صفحات التعليم وهو التفوق الدراسي الذي يعد طموحا لكل طالب وطالبة ولكل أب وأم وهدف يسعى إليه الجميع والذي يعد الخطوة الأولى في العمل والبناء, مشيداً بجهود إدارة التوجيه والإرشاد وقائدات المدارس والمعلمات لرعايتهم للطالبات المتفوقات.وحث الدكتور الزهراني بقية الطالبات للتفوق والتمييز، مبيناً المكانة التي تحظى بها فئة الطالبات المتفوقات من عناية ودعم ومساندة في سبيل إعدادهن لمستقبل واعد ومسيرة حافلة بالعطاء لخدمة أنفسهن ومجتمعهن ووطنهن, موضحاً اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتعليم حيث قدم الدعم والمساندة وتسخير الإمكانيات الكبيرة في سبيل إنجاحه.بعد ذلك ألقت الدرمحي كلمة قدمت من خلالها التهنئة للطالبات المتفوقات واللاتي حصلن على أعلى درجات التحصيل الدراسي, مشيرة إلى أن المستقبل ينتظر هؤلاء النابغات لينهلن من مناهل العلم والمعرفة في ظل ما يقدمه ولاة الأمر من دعم للتفوق وتحفيز لطلاب وطالبات المنطقة على تحقيق التقدم العلمي وتطور التعليم في بلادنا الغالية.عقب ذلك القت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد نوره بنت صالح الزهراني كلمة هنأت خلالها الطالبات المتفوقات, موكدة أن هذا الاحتفال السنوي ماهو إلا خطة ضمن سلسلة طويلة من الجهود التي تقدمها إدارة التعليم ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد لأجل العناية الكافية بهذه الشريحة بجهود ملموسة أثمرت عن ممارسات محفزة وداعمة على أرض الواقع للنظرة الإيجابية نحو التفوق علمياً وسلوكياً من خلال حفلات التكريم.إثر ذلك ألقيت كلمة المتفوقات ألقتها عنهم الطالبة ريماس محمد الغامدي شكرت فيها قائدات المدارس والمعلمات على جهودهن المبذولة في مساعدتهن وتشجيعهن الدائم لهن حتى وصلن الى التفوق.وفي ختام الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات واللجان المنظمة.//انتهى//15:14ت م0145