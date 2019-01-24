سكاكا 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأطلق وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، مشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي بمنطقة الجوف بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري ، وعدد من المزارعين ومربي الماشية والمهتمين بالقطاع الزراعي بالمنطقة.وأوضح مدير عام الإرشاد الزراعي المهندس نايف بن محمد المسعودي أن المشروع من ضمن البرامج التي سينفذها مجلس الجمعيات التعاونية والتي لها دور فعال في رفع المعرفة والمهارات للمزارعين لزيادة الإنتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج، مشيراً أن المشروع سيسهم في رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين وضبط جودة إنتاجهم وزيادة اقتصادهم، لافتا النظر إلى أن المشروع يأتي ضمن أهداف ورؤية الوزارة والتي تسهم بشكل كبير في رفع اقتصاد المزارعين .// انتهى //16:37ت م0194