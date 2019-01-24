الأحساء 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء أمس, مدرسة رباط آل أبوبكر الملا بالكوت في الهفوف بالأحساء ضمن زيارة سموه الرسمية للمحافظة, يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وكان في استقبالهما لدى وصولهما القائمين على المدرسة من أسرة الملا.وتجول سموه في مبنى المدرسة وماتضمه من فصول تعليمية, واطلع على طريقة التدريس السابقة بالمدرسة والوسائل التعليمية واستمع من القائمين على المدرسة مراحل تطورها عبر التاريخ.وأبدى سموه سعادته, مدوناً كلمة في سجل زيارات المدرسة جاء فيها: "سعيد بأن أزور رباط الشيخ عبدالله أبو بكر الملا في الكوت وأرى تاريخ عريق لبيت علم ومعرفه عمره يربو على مئتين سنه مر عليه الكثير من طلبة العلم في كل مكان، وسعادتي أكثر بأن أرى أصحاب الفضيلة والمشائخ والقائمين عليه محافظين عليه كما كان، رحم الله من قام بإنشائه ورحم الله من عمل على إبقائه وبارك الله في من حفظه.// انتهى //16:46ت م0197