مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل بمكتبه اليوم ، مسابقة كتابة "نشيد الجامعة"، التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب.وبين عميد شؤون الطلاب أن المسابقة تأتي ضمن برامج وخطط العمادة التطويرية، وأوضح أن الهدف من المسابقة كتابة نص لنشيد الجامعة يعبر عن رؤيتها و رسالتها ويجسد شرف المكان الذي تتميز به ليكون بمثابة الشعار الذي يترنم به أبناؤها في المحافل الكبرى.وأضاف أن مجال المشاركة متاح لجميع من انتسب للجامعة قديمًا وحديثًا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ويمكن التقديم على المسابقة من خلال الرابط التالي : https://uqu.edu.sa/studaff/App/Forms/Show/7396// انتهى //16:46ت م0198