جدة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واستُنظم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات بالسليمانية الأحد المُقبل، فعاليات معرض "صنع بيدي" في نسخته الـ13, وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.ويُعد معرض "صنع بيدي"، إحدى مبادرات الجامعة في مسابقة جائزة مكة للتميز، كذلك إحدى مسابقات برنامج "كيف نكون قدوة" ، التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة ، في حين يصاحب المعرض على مدى 5 أيام متتالية العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية يقدمها نخبة من المتحدثين والأكاديميين ، مستقطبًا بذلك جميع أفراد وفئات المجتمع .ويهدف المعرض إلى تقديم مشاريع المشاركين الصغيرة وعرضها للمجتمع وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع ، كما يمنح المعرض الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة ، وإظهار مواهبهم وتعزيز ثقة المجتمع بأبنائه من خلال إتاحة الفرصة لهم بالظهور كمُنتجين مبدعين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية ، فضلاً عن إتاحته الفرصة للعوائل لزيارة المعرض لإعطاء الفرصة لأولياء أمور الطالبات للحضور والتعرف على مهارة وابداع الطالبات .يُذكر أن عدد المشاريع لهذا العام تجاوزت الـ 100 مشروع، روعي من خلالها التنوع من جميع أقسام المعرض التي تشمل قسم هدايا الحج والعمرة ، وقسم إعادة التدوير، وقسم الغذاء والتغذية ، وقسم التصوير ، وقسم المرأة ، وقسم المنزل وغيرها ، تساهم جميعها في إبراز أهم الأفكار الهادفة التي تشارك في خدمة المجتمع .// انتهى //16:47ت م0199