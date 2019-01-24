مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق24 يناير 2019 م واسنظم مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بجامعة أم القرى، اليوم ورشة عمل بعنوان "مبادرة البحوث التعاونية"، بحضور عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال الدكتور موفق عريجة، ومشاركة نحو 50 أكاديمياً.واستعرض المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية الدكتور إيهاب مليباري، خلال الورشة التي عقدت اليوم في قاعة معهد الإبداع وريادة الأعمال رؤية المكتب واستراتيجيته للفترة المقبلة.وقال الدكتور مليباري :" إن رؤية المكتب منبثقة من رؤية واستراتيجية الجامعة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، ويسعى إلى إدارة مبادرات قطاعات الجامعة المختلفة المنبثقة من برامج الرؤية".ودعا الدكتور مليباري المشاركين في الورشة إلى التميز في التخصص، والإبداع في الأفكار، والتفرد في المخرجات، والفعالية في التواصل، والاحترافية والإتقان في الأداء، والعمل بروح الفريق، مشيراً أنه وفق الرؤية التي يسعى معالي مدير الجامعة إلى تحقيقها تم بناء أقسام للمكتب للتفاعل مع المبادرات المقدمة، ودراساتها وادارتها وضبط جودة مخرجاتها، فيما قدم قسم البحث والتطوير بمكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية عرض عن مبادرة "البحوث التعاونية"، مستعرضًا بنود التقديم والوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم.// انتهى //16:47ت م0200