الجزائر 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسقبض الجيش الجزائري على خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين بمدينتي خنشلة وتبسة .وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام أوقفت ثمانية مهربين وصادرت منهم 16 مولداً كهربائياً و 13 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن ومركبتين رباعيتي الدفع وثلاث دراجات نارية.وأشار البيان من جهة أخرى، إلى إيقاف 21 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينتي عين قزام وعين امقل .// انتهى //17:00ت م0201