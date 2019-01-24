لندن 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسهز انفجار بعبوة ناسفة العاصمة السورية دمشق، بالقرب من السفارة الروسية، مما تسبب بإصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح طفيفة، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا.وأفاد المرصد السوري بأن هذا التفجير هو ثاني تفجير في العاصمة دمشق خلال 5 أيام متواصلة، حيث وقع التفجير الأول الذي هز العاصمة دمشق صباح الأحد الماضي بالقرب من أحد الأفرع الأمنية التابعة للمخابرات العسكرية هناك، وترافق معه إطلاق نار كثيف في المنطقة، حيث نجم عن ذلك التفجير وقوع عدد من القتلى والجرحى، فيما فرضت قوات النظام طوقاً أمنياً في منطقة الانفجار بالإضافة لإغلاقها عدة طرقات في المنطقة.// انتهى //17:00ت م0202