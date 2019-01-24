مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم ملتقى, "المواطنة الرقمية الأول .. نحو مجتمع آمن", الذي نظمته عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز سروجي، وعميد عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد المطيري، ووكلاء الجامعة والمتخصصين.ونوه الدكتور خالد المطيري, بدور الجامعات والمؤسسات التعليمية في صناعة الوعي الفكري السليم لأبناء وبنات الوطن، من خلال تزويدهم بالأدوات التي تؤهلهم للتمييز بين الحق والباطل، في ظل الانفتاح المعلوماتي الكبير, مبيناً أن الملتقى تضمن دورات تدريبية، وجلسات نقاش، وندوات واستطلاعات للرأي لنشر ثقافة المواطنة الرقمية بين محيط مجتمعنا، وتقديم المقترحـات والحلـول المسـتقبلية لصـناع سياسـات التعلـيم والمهتمـين بالتقنيـة الرقمية، والقائمين على إعداد المناهج والبرامج التربوية للاستفادة منها.وقال الدكتور سروجي, أن الملتقى يسهم في نقل المعرفة، وتنمية المهارات في كيفية التعامل مع التطبيقات الالكترونية"، مشيراً إلى أن ماحققته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يعد إنجازاً لجامعة أم القرى.فيما شددت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، على أهمية إدراك ماهية المواطنة الرقمية و فهم مدلولاتها، كونه صمام الأمان لحماية المجتمع من الحياد عن أهدافه الأساسية للرقمنة.وصاحب الملتقى عقد دورتين تدريبيتين، الأولى "الكائنات والمستودعات الرقمية التعليمية الآمنة .. نحو جيل رقمي واع"، قدمتها الدكتورة هناء يماني، أما الثانية فقدمها الدكتور سلطان المطيري بعنوان "الاستخدام الآمن للتطبيقات الالكترونية والحماية من المخاطر".وشارك في جلسة النقاش الأولى "الأمن السبيراني والحماية الإلكترونية لأمن المواطن والمجتمع"، كل من الدكتور عدنان قطب، والدكتور سالم المفرجي، والدكتور خالد المطرفي، والدكتورة نوره الرشود، والدكتورة أريج الفريح، والدكتورة عهد الجرف، وأدارها الدكتور سلطان المطيري والدكتورة نورة الفاروقي.وتضمنت المحاور التالية: الأمن السبيراني وحماية المعلومات، والجرائم الالكترونية، والوعي المعلوماتي، وخطر تدفق المعلومات، والأمن الفكر الرقمي، وأمن شبكات التواصل الاجتماعي، والمواطنة الرقمية والرؤية الاقتصادية.وتطرقت الجلسة الثانية "الثورة الرقمية وآفاق المواطنة الرقمية بين الحرية والاعتدال"، للمحتوى الرقمي التعليمي ورؤية 2030، وآفاق المواطنة الرقمية القويمة والمصادر الرقمية، والمكتبات الإلكترونية، ودور المؤسسات التربوية في غرس قيم المواطنة الرقمية لدى الأطفال، والحقوق الاجتماعية والمسئوليات الفكرية في المواطنة الرقمية، والبحث العلمي وأثره في تكوين جيل رقمي واع، شارك فيها عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، وعميد شؤون المكتبات الدكتور محمد اللهيبي، وعميد عمادة التعلم الالكتروني الدكتور خالد المطيري، والدكتورة هنادي بحيري، والدكتورة زينب قاضي، والدكتورة هيفاء فدا، وأدار الجلسة الدكتور محمد الغامدي والدكتورة هناء يماني.// انتهى //17:12ت م0204