إسلام آباد 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأجرى الجيش الباكستاني اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض قصير المدى متعدد المهام مطور محلياً.وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ /نصر/ الذي طورته باكستان محلياً، وهو من أحدث أنواع الصواريخ التي تستخدم للمهام القتالية والدفاعية سريعة الاستجابة.وبيّن أن هذا الصاروخ قادر على حمل جميع أنواع الرؤوس الحربية الإستراتيجية والتقليدية، وإصابة هدفه بدقة عالية والتصدي لصواريخ العدو وتدمير أنظمة الدفاع الجوي المضادة.// انتهى //17:14ت م0205