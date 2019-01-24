طرابلس 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسبحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج اليوم السفير السويدي لدى ليبيا فريدريك فلورن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال استقبال السراج للسفير السويدي يرافقه مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية آن ديسمور، .وأشاد السفير بجهود تحقيق الأمن والاستقرار، مجدداً دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي وفقاً لخطة الأمم المتحدة في هذا الشأن، معرباً عن تطلع بلاده لتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا لتشمل مجالات حيوية متعددة.// انتهى //17:14ت م0207