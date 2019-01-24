تبوك 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسحققت جامعت تبوك جائزة التميز في التعليم الإلكتروني والتي أعلن عنها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في مرحلته الثالثة والأخيرة " متميزون"، حيث حصدت الجامعة الجائزة في قسم "ساهم "،التي تُمنح للمؤسسات التعليمية التي رفعت 6000 آلاف مورد تعليمي مع الاعتماد.كما حصل وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبد القادر الحميري على جائزة التميز في قسم "أنتج" للمؤسسات التعليمية والأفراد أعضاء شبكة الموارد السعودية "شمس" والتي تمنح لأفضل عضو من كل جامعة وسفير من كل إدارة قاموا بتأليف 100 مورد تعليمي، كما نالت الجامعة الجائزة في قسم "استثمر والتي تمنح للمؤسسات التعليمية والتي شارك فيها المتدربون برفع 400 مورد تعليمي، وحصلت كلية إدارة الأعمال بجامعة تبوك على جائزة قسم " أنتج" وهي الفئة التي تمنح فيها الجائزة للكليات أو الأقسام الإشرافية التي رفعت 600 مورد في مجال اختصاصها.// انتهى //18:08ت م0221