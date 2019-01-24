بيروت 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساستقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، في بيروت اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان نزيه النجاري.وإثر اللقاء قال السفير النجاري: "في إطار متابعة الاتصالات واللقاءات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، ناقشنا مع الرئيس الحريري الوضع في لبنان ومسألة تشكيل الحكومة، خاصة وأن هناك علاقة مميزة تربط مصر برئاسة الحكومة اللبنانية وبالرئيس الحريري تحديدا".وأعرب عن حرص بلاده على "ألا نتدخل في مسألة تشكيل الحكومة لانها مسألة داخلية، ولكن ما يهمنا هو استقرار لبنان لان استقراره هو ضمن استقرار المنطقة، كما يهمنا ايضاً اسهام لبنان في استقرار المنطقة، ونتمنى على الاطراف كافة ان تسعى لتشكيل الحكومة اللبنانية لمصلحة لبنان واستقراره".// انتهى //18:09ت م0222