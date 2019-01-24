طرابلس 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تسليم معدات التخلص من الذخائر المتفجرة إلى 16 ليبياً من العاملين المدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة.وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وبفضل مساهمة من حكومة النمسا بمبلغ 500 ألف يورو، سلمت 12 مجموعة من المعدات التي تستخدم في التخلص من الذخائر المتفجرة إلى المهندسين العسكريين الليبيين وهيئة السلامة الوطنية، من أجل تعزيز القدرة الليبية على تخليص البلد من المتفجرات من مخلفات الحرب.وأشارت إلى أن البعثة الأممية، نظمت احتفالية اليوم، في مقر الأمم المتحدة بطرابلس لتسليم معدات التخلص من الذخائر المتفجرة إلى 16 ليبياً من العاملين المدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة،أربعة منهم من المهندسين العسكريين الليبيين و12 من هيئة السلامة الوطنية، كانوا تلقوا تدريباً على التخلص من الذخائر المتفجرة بتمويل من المملكة المتحدة في نوفمبر 2017.وتأتي هذه المساهمة كجزء من برنامج «تعزيز القدرات» المدعوم من حكومتي النمسا والمملكة المتحدة وتتولى تنسيق أعماله دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.وقالت البعثة الأممية، إن المتفجرات من مخلفات الحروب تؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة، وتتسبب في وقوع إصابات وفقدان أرواح وتشريد جماعي للمدنيين في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أنه رغممحدودية الموارد، تقوم المؤسسات الأمنية الليبية مثل هيئة السلامة الوطنية والمهندسون العسكريون بأعمال إزالة عصيبة ومحفوفة بالمخاطر، بغية الحد من تأثير المتفجرات من مخلفات الحرب على حياة المدنيين.// انتهى //18:23ت م0226