عدن 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأكدت الحكومة اليمنية أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استتباب وعودة الأمن والاستقرار.ولفت مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، إلى أهمية مواصلة الجيش الوطني بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن مؤسسات الدولة كافة، وأنها لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة.// انتهى //18:24ت م0228