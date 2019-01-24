الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساطمأن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على صحة، رئيس مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، عقب العارض الصحي الذي ألمّ به.وسأل معاليه في اتصال هاتفي، الله تعالى أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية.من جانبه عبر رئيس مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين، عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الشؤون الإسلامية، على مشاعره الصادقة، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الأبوية غير مستغربة من معاليه، سائلا الله العلي القدير أن يوفقه ويجزل له الأجر والمثوبة.// انتهى //18:27ت م0230