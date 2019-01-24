طرابلس 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسوزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات إنسانية على 550 أسرة ببلدية هراوة والعامرة 70 كلم شرق سرت اليوم، بالتعاون مع فريق الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر الليبي.وقال مصدر بالجمعية في تصريح لوسائل اعلام محلية ، إن المساعدات التي تمثلت في سلع تموينية وأغطية ومفروشات، وزعت بالتنسيق مع المجلس البلدي بهراوة، بعد معرفة المحتاجين والأسر النازحة إلى المنطقة.// انتهى //18:31ت م0231