الأمم المتحدة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسطالب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل فيما تردد عن سقوط ضحايا خلال الإضطرابات في فنزويلا، وحث جميع الأطراف على إجراء حوار سلمي.وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان اليوم، ”الأمين العام يؤكد الحاجة الملحة لالتزام كل الأطراف المعنية بحوار سياسي شامل ذي مصداقية لعلاج الأزمة طويلة الأمد في البلاد“.// انتهى //18:41ت م0232