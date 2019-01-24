حفر الباطن 18 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 24 يناير 2019 م واسقام صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد بجولة تفقدية لمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت ، اطلع خلالها على الخدمات التي تقدم للعابرين للمنفذ.واستمع سمو المحافظ خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها رئيس مركز الرقعي خالد الخربوش بحضور مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء محمد العوفي وقائد قطاع حرس الحدود العقيد فالح العجمي ومدير جمرك الرقعي سامي السليمان ومدراء الادارات المعنية , لشرح من مديرعام جمرك الرقعي سامي السليمان , الذي أوضح حركة دخول وخروج المركبات او البضائع التي يتم فسحها عبر المنفذ ، كما شاهد نماذج من أعمال التفتيش والرقابة من خلال افراد الجمارك والتجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة.كما تفقد سمو محافظ حفر الباطن صالة الدخول والخروج وإجراءات التفتيش أثناء دخول وخروج المسافرين واطلع على نظام البصمة وإجراءات التدقيق والمتابعة.عقب ذلك قام محافظ حفر الباطن بزيارة لمشروع منفذ الرقعي الجديد والذي يعد نقلة نوعية لخدمات الجمارك والجوازات ليواكب الحركة المتزايدة ونمو حركة السفر من والى المملكة واطلع على المباني الادارية للجهات الحكومية والساحات للمسافرين والخدمات المساندة.بعد ذلك قام سمو محافظ حفر الباطن بزيارة قيادة حرس الحدود واستمع لشرح مفصل عن عملهم ونظام مراقبة الحدود عبر الكاميرات الحرارية للحفاظ على امن وحدود المملكة.وعقد سمو محافظ حفر الباطن في ختام الجولة اجتماعا بمديري الدوائر الحكومية بالمنفذ وأكد على الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة ، مشددا سموه على جميع الجهات الحكومية على مضاعفة الجهود والتنسيق الدائم فيما بينهم وتقديم كل ما من شأنه خدمة للمسافرين.// انتهى //18:42ت م0233