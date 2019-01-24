نيويورك 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم، على ارتفاع بدفع من تصريحات وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن الولايات المتحدة والصين بعيدتان كل البعد عن حل خلافهما التجاري.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 4.34 نقطة أو 0.02 % ليصل إلى 24579.96 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.14 نقطة أو 0.01 % ليصل إلى 2638.84 نقطة ، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 16.49 نقطة أو 0.23 % ليصل إلى 7042.25 نقطة.// انتهى //18:45ت م0234