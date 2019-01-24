طرابلس 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا ملف الهجرة غير الشرعية، واتفق الجانبان على ألا يقتصر التعامل مع المشكلة من منظور آني فقط، بل العمل على إيجاد حل شامل يأخذ في الحسبان كافة أبعاد المشكلة.وتناول اجتماع السراج وسفير الاتحاد الأوروبي بطرابلس مستجدات الوضع السياسي والملفين الأمني والاقتصادي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.وأكد السراج أهمية تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه من تعاون ومساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم قطاعي الصحة والتعليم بصفة خاصة، معبّـراً عن تطلعه إلى علاقة شراكة فاعلة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.من جهته، نوه السفير الاوروبي إلى تطابق وجهات النظر حيال أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا والاتحاد، مؤكداً أنه سيعمل على تحقيق ما تم الاتفاق حوله من مشاريع خلال اجتماعات السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني.// انتهى //18:52ت م0235