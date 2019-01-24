كينشاسا 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأدى فيليكس تشيسكيدي، اليوم اليمين الدستورية رئيسا للكونجو .وقال تشيشكيدى في الاحتفال "إن الكونجو لن تكون موطناً للكراهية والقبلية، سنناضل من أجل تحسين حياة كل المواطنين".وتباطأ المجتمع الدولي في تهنئة تشيشكيدي، إلا أن دولاً عدة بدأت في إرسال التهاني، على افتراض أنها ترغب في تجنب اندلاع أعمال العنف في الكونجو التي شهدت العديد من الصراعات.وشهدت العاصمة الكونجولية، كينشاسا تعزيز الإجراءات الأمنية بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس الجديد.// انتهى //19:36ت م0240