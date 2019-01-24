واشنطن 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات الإيرانية في سوريا وشركة طيران مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلى مندوب مبيعات أرمني يوفر خدمات لخطوط طيران ماهان.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم إنها "صنفت ميليشيتين إيرانيتين في سوريا على أنهما تقدمان الدعم المادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني" والجماعتان المعنيتان هما "لواء فاطميون ولواء زينبيون".وأضافت الوزارة أن إجراءات اتخذت أيضاً ضد شركة قشم فارس إير، وهي شركة طيران مرتبطة بفيلق القدس وبشركة ماهان" المدرجة على القائمة الأميركية السوداء.// انتهى //19:39ت م0241