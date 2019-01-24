الجزائر 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسالتقى وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي يزور الجزائر حالياً .وتناول اللقاء قضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا الطاقة .واثنى الوزير الروسي في تصريحات ادلى بها عقب اللقاء على التنسيق القائم بين بلاده والجزائر في مجال الطاقة لاسيما في منتدى البلدان المصدرة للغاز.وعلى الصعيد الثنائي اشار الى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا تجاوزت 5ر4 مليار دولار حالياً، مشيراً إلى ان فرصاً جديدة متاحة لتطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين ستتم بلورتها خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في موسكو بعد اربعة ايام .وتندرج زيارة المسؤول الروسي الى الجزائر في إطار التشاور السياسي القائم بين البلدين منذ التوقيع على اعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2001 وفق بيان للخارجية الجزائرية .// انتهى //19:43ت م0243