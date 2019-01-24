الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطوير كلية التصاميم والفنون ، وصناعة هوية جديدة للكلية واقسامها ، قسم الفنون البصرية وقسم تصميم الأزياء وقسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية وقسم التصميم الداخلي وقسم تصميم المنتجات ، بما يتواكب مع مخرجات الكلية ومواكبة للأهداف التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 م ، جاء ذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل وحضور سعادة وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد.من جانبها بينت وكيلة الكلية للتطوير والجودة ورئيسة مشروع تطوير الهوية البصرية للمبنى الدكتورة نادية حميد الحميد ، أن الكلية قامت بتجميل المبنى من خلال ابداعات طالبات وخريجات الكلية و تسخير مشاريع المقررات لاضفاء روح الإبداع والفن على ممرات وجدران المبنى.وأوضحت وكيلة الكلية للشؤون التعليمية والمشرفة على تجهيز المعامل الدكتورة سوزان اليحي أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد من معامل الكلية الأساسية دعما للعملية التعليمية لضمان جودة التعليم والمخرجاتفيما أكدت رئيسة قسم الفنون البصرية والمشرفة على أعمال الهوية الجديدة الدكتورة مها خياط ، جاء تلبية لطموحات طالبات الكلية الذين سيسهمون في تحقيق الأهداف المستقبلية للكلية والجامعة على حد سواء ، مقدمة شكرها للدكتورة نوال الرشيد على دعمها المتواصل لهذا المشروع .// انتهى //19:51ت م0246