جدة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساختتم ملتقى قراءة النص فعاليات دورته الـ15 اليوم ، بثلاث جلسات، قدمت خلالها (16) ورقة بحثية، وذلك في فندق الدار البيضاء بجدة .وجاءت الورقة الاولى للدكتور سعد البازعي، تحت عنوان " بهجات الصمت والخيبة .. قراءة لتجربتين شعريتين شابتين"، يتمثلان في الشاعرة هيفاء الجبري، والشاعر أحمد الصحيّح، حيث تتبع منجزهما الشعري للتدليل على فرضياته فيما يتصل بسمتي " الصمت" و"الخيبة".أعقبه ورقة للدكتور سحمي الهاجري تناول فيها "رواية الشباب.. الكتابة بعد انهيار السياق"، متخيرًا لبحثه رواية "الوادي المعلق في السماء" لمشاري إبراهيم، منوهًا في سياق قراءته إلى أن الجرأة التي اعتمد عليها من خلال بطل الرواية "سامي الغريب"، " انتقلت من المضامين إلى الأشكال وطرائق التفكير والتعبير والعرض والتصوير، وتبرز فيها ذاتية كاتبها وخياراته بشكل واضح ".أما ثالث الأوراق قدمتها الدكتورة نجلاء مطري، مستقصية جذور " النص الغائب" في نصوص الشعراء السعوديين الشباب، بهدف رصد مواطن التناص في النماذج المختارة، عبر التركيز على محورين، نظري يستجلي ماهية التناص، والآخر عملي بتتبع قوانين النص الغائب (التناص) في الشواهد المختارة .وثمن المشاركون في ملتقى قراءة النص دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، للحركة الثقافية والأدبية ورعايته للملتقى ويقدمون له خالص الشكر والامتنان .وثمن المشاركون الشراكة المتميزة التي عقدها نادي جدة الأدبي مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا التي تهدف إلى رعاية المبادرات الثقافية والأدبية ودعم ملتقى قراءة النص في الأعوام القادمة .وخلص المشاركون بعد عقد ست جلسات علمية ناقشوا فيها أكثر من 29 ورقة إلى ضرورة التركيز على فئة الشباب من الأدباء والمثقفين من الجنسين وإتاحة الفرصة لهم في الملتقيات الأدبية والثقافية، والاهتمام بالأدب الرقمي التفاعلي على الشبكة العنكبوتية، وتوجيه المؤسسات الثقافية المعنية إلى أهمية رقمنة إصداراتها ومنتدياتها .وأكد المشاركون في الملتقى بضرورة إيجاد مبادرات عملية منهجية تعنى بتقديم دورات متخصصة وورش عمل ومنصات تفاعلية تهتم بمواهب الشباب الأدبية ورعايتها، وتوجيه المؤسسات الثقافية والأكاديمية إلى ضرورة الاهتمام بأدب الشباب وضبط مفاهيمه وخصائصه وتوجيه الباحثين إلى دراسته وتقويمه، ومطالبة رؤساء الأندية الأدبية في دورتهم القادمة بضرورة عقد مؤتمر يهتم بمبادرات الشباب الأدبية ودعمها مادياً ومعنوياً .// انتهى //20:25ت م0249