سكاكا 18جمادي الأولى1440هـ الموافق 24يناير 2019م واستشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالمهرجان الدولي للزيتون في نسخته الثانية عشر بسكاكا، بـ " بيت الصحة", الذي يعد مستشفى توعوي مصغر كأول مستشفى من نوعه, يضم مجموعة من العيادات والأجنحة التوعوية.ويضم البيت مجموعة من العيادات والأركان تقدم الخدمات التوعوية للزوار, حيث يقدم خدمات الفحوصات والتحاليل للراغبين ,كما يقوم بفحص السكر والسكر التراكمي, وقياسات للكتلة والوزن وتعريف بجراحات السمنة, وركن للتغذية, وعيادة للأسنان والتثقيف الدوائي, وجناح للتبرع بالدم للرجال والنساء, وعيادات للتحذير عن مخاطر الإفراط بالأعشاب والألعاب الإلكترونية, والحمل عالي الخطورة, وهشاشة العظام, والطرق الصحيحة لغسيل الأيدي, كما يتيح للزوار تقييم الخدمات الصحية وتسجيل توصياتهم, ويقدم تعريفاً بالرعاية الصحية المنزلية, ودورات تدريبية للزوار على الإنعاش القلبي.كما يضم البيت معرض الفيتامينات الذي يعرف باحتياجات الجسم من الفيتامينات وأعراض نقصها ، وركناً للطفل يقدم التوعية الصحية عن طريق اللعب في عدة أجنحة , كعيادات الألعاب والتلوين وتقديم الفواكه, ومكتبة صحية للطفل.// انتهى //20:28ت م0250