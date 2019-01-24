عرعر 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بدار الملاحظة الاجتماعية بعرعر اليوم ، محاضرة بعنوان " التثقيف الصحي لصحة الفم والأسنان "قدمها للدكتور عبدالله البكر ، وسلطان بن صالح الرويلي ، بحضور مدير دار الملاحظة الاجتماعية خالد عويد العنزي ، وعدد من النزلاء، والباحثين المشرفين الاجتماعيين.وتهدف المحاضرة إلى توعية نزلاء الدار بأهمية العناية بالفم والأسنان ،و تعلم الطرق الصحيحة للاعتناء بالأسنان وأنواع الغذاء الصحي ،والتعرف على سبل الوقاية السنية مثل الفلورايد والحشوات الوقائية .// انتهى //20:28ت م0251