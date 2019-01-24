لندن 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.46 % ليصل عند مستوى 3126.31 نقطة.وحقق مؤشر "داكس" الألماني زيادة بمقدار 58.64 نقطة ليصل مستوى 11130.18 نقطة، كما ارتفع مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 2.62 نقطة و21.200 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:34ت م0261