اقتصادي / الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الخميس 1440/5/18 هـ الموافق 2019/01/24 م واس
لندن 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.46 % ليصل عند مستوى 3126.31 نقطة.
وحقق مؤشر "داكس" الألماني زيادة بمقدار 58.64 نقطة ليصل مستوى 11130.18 نقطة، كما ارتفع مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 2.62 نقطة و21.200 نقطة على الترتيب.
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