دافوس 18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 24 يناير 2019م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد القادر مساهل، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:35ت م0262