بيروت 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأكد الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" أندريا تيننتي أنّ "قوات الطوارىء الدولية تحتج بشدة على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني".وقال في تصريح له اليوم: "إن تحليق الطائرات الإسرائيلية واستخدام المجال الجوي اللبناني يشكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وهذه الانتهاكات تخالف أهدافنا وجهودنا لتخفيف حدة التوتر وإقامة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".وأشار الى أن "اليونيفل تحتج على جميع هذه الانتهاكات وترفع تقارير عنها الى مجلس الأمن الدولي من خلال إدارة عمليات حفظ السلام"، لافتا النظر الى أن "رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا إسرائيل مرارا وتكرارا الى وقف هذه الطلعات الجوية".// انتهى //21:35ت م0263