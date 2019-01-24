الدمام 18 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 24 يناير 2019 م واساستضافت جمعية الثقافة والفنون بالدمام مساء أمس الروائية أميمة الخميس وذلك ضمن أنشطة "ديوانية رتوة الفكرية " إحدى مبادرات "المجتمع المدني" ، وذلك بمقر الجمعية بالدمام .وتطرقت الروائية أميمة الخميس إلى بداية الرواية التاريخية ومؤسسها الكاتب والترسكوت، وفي العالم العربي كانت البداية مع الكاتب فريد ابو حديد، وهي تتنقل بين المحاور مفصلة حال "الراوي" في العالم العربي والزمن الحاضر خاصة ومرحلة النضوج والتماسك الفني في ظل "الحراك الفكري" الذي شمل العالم العربي لإعادة قراءة التاريخ وإعادة علاقة القارئ به .وأشارت إلى وضع "الرواية التاريخية الحديثة" وخلوصها من "التنميط والنمذجة" بوجود طرح حول مصداقية التاريخ ، واستنطاق "الحادثة التاريخية" فلا يوجد نص "نقي السلالة" فكل نص هو نص جامع تقوم في انجاءه نصوص أخرى .وتسائلت الروائية عن، تتطابق "الرواية التاريخية" مع "التاريخ"وهل تتوازى معه ، فالرواية تستقل بتاريخها الخاص الموازي والرسمي تاريخ المنتصرين والشخصيات الكبرى في المعارك، فتضل الرواية موازية للتاريخ وليست التاريخ نفسه، بل" بنية" تتخلل هذا التاريخ وتتبلور بداخله .وختمت الروائية أميمة الخميس الأمسية بالإجابة على استفسارات الجمهور من الكتاب والمهتمين .// انتهى //21:37ت م0266